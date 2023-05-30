Вячеслав Зубарев: автовладельцы сегодня предпочитают продление эксплуатации авто, а не покупку новых

Владельцы автомобилей сегодня предпочитают продлевать срок эксплуатации своих автомобилей брендов, ушедших с российского рынка, нежели принимают решение о приобретении нового авто, рассказал на online-конференции «Реального времени» председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.



По его словам, такое поведение автовладельцев сегодня стало тенденцией. Это в том числе связано с колоссальным падением авторынка в прошлом году, когда рынок новых автомобилей в 2022 году просел практически на 60%.

— Большинство людей, которые вращаются в этой сфере бизнеса, склоняются к тому, что этот год будет по итогам на уровне прошлого года и даже чуть-чуть в плюс. Не потому, что он такой хороший, а потому, что катастрофа уже случилась в прошлом году, когда были остановлены резко поставки традиционных партнеров. Сейчас происходит процесс замещения, — рассказал Зубарев.

Председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» в прямом эфире «Реальное время Live» ответил на следующие вопросы:

Какова динамика продаж автомобилей дилерами за I квартал 2023 года?

Как обстоят дела на рынке люксовых авто? Есть ли достойная замена ушедшим брендам?

Кто из автопроизводителей планирует вернуться на российский рынок?

Как меняется сфера гарантийного и постгарантийного техобслуживания с учетом глобальных изменений?

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Маргарита Головатенко