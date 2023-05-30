Online-конференция с председателем совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеславом Зубаревым
Несмотря на то, что в начале года российские автодилеры прогнозировали падение спроса на рынке, дефицит модельного ряда и значительный рост цен на машины, салоны продолжили пополняться новыми брендами, а спрос на автокредитование — только увеличился. О том, какие производители планируют вернуться на российский рынок, какова динамика продаж автомобилей дилерами за первый квартал 2023 года, о ситуации на рынке люксовых авто расскажет председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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