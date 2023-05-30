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Online-конференция с председателем совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеславом Зубаревым

10:00, 30.05.2023 Сюжет:  «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Online-конференция с председателем совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеславом Зубаревым

Несмотря на то, что в начале года российские автодилеры прогнозировали падение спроса на рынке, дефицит модельного ряда и значительный рост цен на машины, салоны продолжили пополняться новыми брендами, а спрос на автокредитование — только увеличился. О том, какие производители планируют вернуться на российский рынок, какова динамика продаж автомобилей дилерами за первый квартал 2023 года, о ситуации на рынке люксовых авто расскажет председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
АвтоБизнесТранспортОбщество Татарстан

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