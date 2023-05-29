В ходе санитарного «двухмесячника» с территории Казани вывезено 290 тысяч кубометров мусора

В четверг в Казани завершится «двухмесячник» санитарной очистки города. За этот период с различных территорий столицы Татарстана было вывезено 290 тысяч кубометров различного мусора. Об этом стало известно на «Деловом понедельнике».

В уборке города было задействовано более 22 миллионов граждан. Их силами было убрано 500 тысяч дворовых территорий, 500 гектар парковых зон. Кроме того, ликвидировано 85 несанкционированных свалок.



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Максим Кокунин