С начала апреля в Татарстане выявили более 8 тысяч экологических нарушений

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ходе санитарного двухмесячника, который проходит на территории Татарстана с 1 апреля по 31 мая, природоохранными ведомствами было выявлено более 8 тысяч нарушений. Об этом сообщил первый замминистра экологии и природных ресурсов — главный государственный инспектор республики в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин.

По его словам, на сегодняшний день устранено 6 890 нарушений. К административной ответственности привлечено 1 849 нарушителей, наложено штрафов на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Как уточнил Губайдуллин, из 8 тысяч выявленных нарушений 70 % — это свалки (более 5,5 тысячи). Он отметил, что 90% из них уже ликвидированы.

Кроме того, совместно с РЖД проводились и комиссионные объезды железных дорог. В ходе них было выявлено 102 нарушения, а также очищено 304 394 кв. метра полос отвода железной дороги.

Работа проводилась и Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики, который в ходе двухмесячника собрал около 5,1 тысячи кубометров твердых отходов. Ведомством было задействовано более 4 тысяч человек и 303 единицы спецтехники.

Фото: tatarstan.ru

В четверг в Казани завершится двухмесячник санитарной очистки города. За этот период с различных территорий столицы Татарстана было вывезено 290 тысяч кубометров различного мусора.

Вычищены улицы на площади более 22 млн кв. метров, а также зеленые зоны вдоль дорог — 11 млн кв. метров. Силами добровольцев было убрано 580 тысяч дворовых территорий, 500 га парковых зон.



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Максим Кокунин