Рустам Минниханов — игрокам ХК «Ак Барс»: «Вы продемонстрировали настоящую волю к победе и показали характер»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с игроками и тренерами казанского хоккейного клуба «Ак Барс» и поздравил их с серебряными медалями Континентальной хоккейной лиги и чемпионата России сезона 2022/2023 годов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

— Вы продемонстрировали настоящую волю к победе и показали характер. Зрелищный, атакующий, захватывающий хоккей в вашем исполнении во второй половине сезона стал залогом попадания в решающую стадию турнира с первого места Восточной конференции, — сказала Рустам Минниханов.

Напомним, в плей-офф «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и «Адмирал», а в финале Восточной конференции победил «Авангард». В финале Кубка Гагарина казанская команда по итогам семи игр уступила ЦСКА.

— Семь интригующих и захватывающих матчей: ликование при победе, слезы при поражении — все это мы увидели в финале. Завоевание серебряных наград вселило надежду в сердца наших болельщиков, — сказал Раис Татарстана и выразил надежду на то, что следующий Кубок Гагарина станет нашим. — Уже сегодня вы планируете будущий спортивный сезон, ставя перед собой высокие цели. Хочу выразить слова благодарности руководству Федерации хоккея республики и спонсору клуба за всестороннюю поддержку и большое внимание к развитию хоккея. Всеобщими усилиями в Татарстане созданы максимально комфортные условия для тренировок и успешных выступлений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главный тренер ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов и капитан команды Александр Радулов поблагодарили Минниханова за поддержку. Спортсмены вручили раису Татарстана панно с автографами игроков и серебряную медаль Федерации хоккея России. Затем Минниханов и президент Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов вручили игрокам серебряные медали Федерации хоккея России.

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