Глава Минэкономразвития России назвал четыре приоритета в развитии МСП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о четырех приоритетных направлениях в развитии малого и среднего предпринимательства (МСП). Его слова передают «Ведомости».

— Первое — это поддержка начинающих предпринимателей. Главная задача — это помочь им пережить первые два года после открытия бизнеса: именно в этот период закрывается половина стартапов, следует из результатов обработки данных, — сказал он.

Вторым приоритетом министр назвал растущие МСП. Только 3% микропредприятий переходят на следующую стадию, поскольку не могут справиться с барьерами роста. Речь идет о повышенной налоговой нагрузке, с более сложной отчетностью и урегулированием вопросов с контрольно-надзорными органами.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Третий приоритет — это также растущие МСП, но из приоритетных отраслей. К ним относятся обрабатывающая промышленность, IT, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм.

— Еще один отдельный и новый приоритет — это так называемая категория МСП+, то есть юрлица, которые преодолели рубеж среднего бизнеса и продолжают развиваться. После этого они перестают считаться субъектами МСП и лишаются сразу всех льгот, — подытожил Решетников.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках рабочей поездки в Москву. Участники мероприятия рассмотрели накопленный опыт реализации профильного национального проекта, обсудили необходимые меры поддержки МСП и определили основные задачи на среднесрочную перспективу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов