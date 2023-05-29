Раис Татарстана обсудил меры поддержки МСП на заседании правительственной комиссии в Москве

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках рабочей поездки в Москву. Встречу возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Участники мероприятия рассмотрели накопленный опыт реализации профильного национального проекта, обсудили необходимые меры поддержки МСП и определили основные задачи на среднесрочную перспективу.

Михаил Мишустин отметил, что, несмотря на все сложности, за четыре года количество субъектов МСП выросло. Численность занятых по итогам последнего квартала 2022 года превысила 28 млн человек. В первую очередь за счет почти 4 млн индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которых сейчас уже свыше 7,5 млн человек.

Фото: government.ru

Он отметил, что в стране реализуется целый комплекс мер поддержки бизнеса. Это и специальные условия кредитования, гарантии по займам, выделение грантов социальным и молодым предпринимателям. В прошлом году по льготным ставкам выделено около 1,2 трлн рублей кредитов.

— Год назад также были усилены стимулы для наращивания спроса на продукцию предпринимателей. Например, увеличена квота по закупкам государственных компаний — с 20 до 25%, — отметил он.

На прошлой неделе предпринимательское сообщество Татарстана встретилось с Рустамом Миннихановым. О чем бизнесмены спрашивали татарстанского лидера, можно узнать в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов