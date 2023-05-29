Минтруд: численность женщин 30—39 лет к 2030 году сократится на 33,8%

Численность женщин от 30 до 39 лет сократится к 2030 году на 33,8% — с 12 млн до 7,9 млн. На женщин этого возраста приходится почти половина (48%) рождений, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.



— Эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей — 58% вторых рождений и 68% третьих рождений, — приводит ее слова ТАСС.

Баталина отметила, что эта возрастная группа в ближайшее время пройдет пик и начнет снижение — к 2030 году число женщин 30—39 лет снизится на 4,2 млн.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом численность женщин 20—29 лет, согласно подсчетам, увеличится с 7,2 млн до 7,9 млн — на 9,7%. На эту возрастную группу приходится 44% рождений.

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Маргарита Головатенко