Кирилл Панюков покидает «Ак Барс» и переходит в «Авангард»

Фото: ХК "Ак Барс"

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков переходит в омский «Авангард», сообщили в пресс-службе казанского клуба.

«Ак Барс» получает денежную компенсацию взамен на переход 26-летнего нападающего.

Кирилл Панюков провел в Казани последние два года. В прошедшем сезоне он сыграл 68 матчей за «Ак Барс», набрал 15 (9+6) очков при показателе полезности «+17», а еще стал серебряным призером Кубка Гагарина.

«Ак Барс» сделал квалификационные предложения игрокам, чьи контракты завершились 30 апреля. Их получили вратари Амир Мифтахов и Артур Ахтямов, нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко