Сегодня в Казани ожидается до +29 градусов

Во вторник, 30 мая, в Казани ожидается переменная облачность, без дождей. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем воздух в Казани прогреется до +23—29 градусов. В целом по республике ожидается от +23 до +28°С, на востоке до +32 градусов.

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-восточный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—20 м/с, а также локально до 23 метров в секунду.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев дал предварительный прогноз на ближайшее лето. По его словам, температура в ближайшие 3 месяца будет близка к климатической норме.

— Говоря про лето, важно отметить, что у нас лето пока прогнозируется как близкое к климатической норме и по температуре, и по осадкам. Но обращает внимание на себя тот факт, что на подавляющей части нашей страны ожидается аномалия положительная. Дело в том, что эти прогнозы имеют не самую высокую оправдываемость — около 60%. Поэтому детализация по территории может не сильно совпадать, — подчеркнул собеседник издания.

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Максим Кокунин