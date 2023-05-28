«Май 2023 года, очевидно, впишет себя в историю как аномально теплый»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Крупная аномалия

В этом году весенние месяцы оказались аномально теплыми. Отклонение от нормы достигало 3 градусов. Об этом «Реальному времени» сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

— У нас участились случаи, когда предшествующий максимум перекрывается. Но тут важно сказать о другом, у нас май уже очевидно впишет себя в историю как аномально теплый. Вот этот май 2023 года. И вот такой марафон теплых месяцев, теплых аномалий, он продолжается уже с февраля. Начиная с февраля, у нас все месяцы были теплее, чем норма. У нас, по-моему, март и апрель более чем на 3 градуса имели аномалию, что является крупной аномалией, — рассказал специалист.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По словам Тимура Аухадеева, средние майские температуры в Татарстане в этом году достигали июльских значений — примерно +20 градусов. В последний месяц весны таких дней насчиталось 14. При этом стоит указать, что метеорологи определяют лето как период, когда среднесуточная температура выше +15°С.

— Важно отметить, что май мы считаем достаточно благоприятным, потому что выпала месячная норма осадков. В апреле, для сравнения, осадков не было совсем, меньше 1 мм выпало, — подчеркнул доцент КФУ.

Примечательно, что в мае фиксировались и заморозки до -6..-7 градусов. Тогда в Татарстане несколько раз объявили штормовое предупреждение.

Тимур Аухадеев также сообщил, что 25 мая температура воздуха достигла 31,3 градуса. Последний раз такая положительная аномалия наблюдалась в 1967 году: «Не побили рекорд, но повторили».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

При этом по данным авиационной метеостанции «Казань-Сокол» в Авиастроительном районе Казани, воздух 25 мая прогрелся до +30,7°С. Предыдущий абсолютный максимум температуры в этот же день зафиксировали в 1905 году — он составлял +30,6°С.

«Развивается глобальное явление»

Доцент Аухадеев в беседе с «Реальным временем» также озвучил предварительный прогноз на ближайшее лето. По его словам, температура в ближайшие 3 месяца будет близка к климатической норме.

— Говоря про лето, важно отметить, что у нас лето пока прогнозируется как близкое к климатической норме и по температуре, и по осадкам. Но обращает внимание на себя тот факт, что на подавляющей части нашей страны ожидается аномалия положительная. Дело в том, что эти прогнозы имеют не самую высокую оправдываемость — около 60%. Поэтому детализация по территории может не сильно совпадать, — подчеркнул собеседник издания.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

При этом в Татарстане, по предварительному прогнозу, ожидается бабье лето, добавил Тимур Аухадеев. Такие высокие температуры, по его словам, связаны с развитием такого явления, как эль-ниньо.

— У нас в этому году развивается такое макромасштабное глобальное явление, как эль-ниньо. Что же это за явление? Это явление такого аномального потепления воды в тропической зоне Тихого океана. Почему же это связано с Казанью, с Татарстаном? Ну чем же? Вроде далеко. Дело в том, что, когда наблюдается это активное явление, активная фаза его наступает, на всем земном шаре, как правило, в тот год происходит потепление. Последний раз такое явление наблюдалось в 2016 году. Тогда действительно был достигнут рекорд температуры земного шара в целом. А так как атмосфера, как транспорт, перемещает воздушные массы, которые аномально теплые, то наиболее вероятно, что у нас это тоже проявиться с некоторым опозданием. Но и явление, как правило, продолжительное. То есть оно может длиться и полгода, и год, и больше, — пояснил Тимур Аухадеев.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Планируется, что в активную фазу эль-ниньо войдет в августе. Из-за этого в сентябре и ожидаются высокие температуры.

Майские рекорды и заморозки

По данным Гидрометцентра Татарстана, который выступает источником официальной прогностической и фактической информации по погоде, май в Татарстане запомнится и заморозками, и температурными рекордами. Последних в столице республики зарегистрировали два — 1 и 25 мая. Всего же за весну 2023 года в Казани зафиксировали девять температурных рекордов.

В первый день мая в Казани был побит температурный рекорд более чем вековой давности. Воздух в городе, по данным метеостанции, расположенной в Приволжском районе, прогрелся до +30,1°С, а по сведениям авиационной метеостанция «Казань-Аэропорт» — до +30,8 градуса. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 1 мая в Казани в 1920 году составлял +26,7°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Но после этого пришло похолодание. Ночные температуры в Татарстане, в том числе и в Казани, опускались до 0 градусов и ниже. Из-за заморозков Гидрометцентр республики неоднократно объявлял штормовое предупреждение.

Второй для мая 2023 года температурный рекорд зарегистрировали 25 мая. По данным авиационной метеостанции «Казань-Сокол» в Авиастроительном районе, воздух 25 мая прогрелся до +30,7°С. Предыдущий абсолютный максимум температуры в этот же день зафиксировали в 1905 году — он составлял +30,6°С.



Жара должна немного спасть уже в начале следующей недели. Вместе с этим возможны и грозовые дожди.

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Елизавета Пуншева