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Жительницу Татарстана обвинили в гибели медсестры в аварии со скорой

13:25, 29.05.2023
Жительницу Татарстана обвинили в гибели медсестры в аварии со скорой
Фото: СУ СКР по Татарстану

Жительницу Лаишевского района Татарстана обвинили в нарушении ПДД, повлекшем смерть медицинского работника: водитель пыталась развернуться в запрещенном месте и врезалась в карету скорой помощи, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

ДТП случилось 25 ноября 2022 года. Обвиняемая за рулем Toyota Rav 4 на трассе Казань — Оренбург врезалась в автомобиль Ford Transit скорой помощи, который транспортировал больного грудного ребенка, подключенного к кислородному концентратору. В результате ДТП по дороге в больницу скончалась 61-летняя медсестра, проводившая калибровку концентратора.

Водитель признала причастность к совершению преступления частично.

Фото: realnoevremya.ru

За январь — апрель 2023 года в Татарстане произошло 911 ДТП, в которых 65 человек погибли и 1 130 получили травмы различной степени тяжести.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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