Жительницу Татарстана обвинили в гибели медсестры в аварии со скорой
Жительницу Лаишевского района Татарстана обвинили в нарушении ПДД, повлекшем смерть медицинского работника: водитель пыталась развернуться в запрещенном месте и врезалась в карету скорой помощи, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.
ДТП случилось 25 ноября 2022 года. Обвиняемая за рулем Toyota Rav 4 на трассе Казань — Оренбург врезалась в автомобиль Ford Transit скорой помощи, который транспортировал больного грудного ребенка, подключенного к кислородному концентратору. В результате ДТП по дороге в больницу скончалась 61-летняя медсестра, проводившая калибровку концентратора.
Водитель признала причастность к совершению преступления частично.
За январь — апрель 2023 года в Татарстане произошло 911 ДТП, в которых 65 человек погибли и 1 130 получили травмы различной степени тяжести.
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