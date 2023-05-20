Ремонт стационарных медучреждений в Татарстане выполнен на 45%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Ремонт стационарных медучреждений в Татарстане выполнен на 45%. Всего работы ведутся на 26 объектах, а один из них — Казанская инфекционная больница была завершена на этой неделе. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

По его словам, в сфере здравоохранения реализуются три программы, по которым обновляются 118 объектов первичного звена и 31 стационар (149 объектов).

По объектам первичного звена объем работ выполнен на 46%. На текущей неделе завершены работы в фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе) Тетюшского района. Всего завершены работы на 20 объектах: в Арском (1), Агрызском (3), Буинском (2), Сабинском (2), Мамадышском (1), Апастовском (7), Сармановском (3) районах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, с начала 2023 года на капремонт и строительство медучреждений в Татарстане выделили около 2 миллиардов рублей. Деньги пойдут на новые ФАПы, возведение зданий поликлиник и ремонт нуждающихся в нем больниц. Значительная часть объектов расположена в Казани, но денег больше всего направят на ремонт инфекционки в Челнах. Детали — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин