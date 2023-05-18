На довыборах в четырех районах Татарстана и в Набережных Челнах началось досрочное голосование

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На довыборах в четырех районах Татарстана и в Центральном районе Набережных Челнов началось досрочное голосование. Об этом сообщает ЦИК республики.

Досрочное голосование продлится до 27 мая. 28 мая пройдет основной день голосования. Семь территориальных и 14 участковых избирательных комиссий заняты организацией и проведением дополнительных выборов в органы местного самоуправления.

— Система избирательных комиссий в Татарстане ко дню голосования готова. Все должно пройти в четком соответствии с буквой закона — открыто, гласно, легитимно. В этих вопросах мы придерживаемся принципиальной позиции, — дал комментарий председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 28 мая в Набережных Челнах жители будут голосовать за нового депутата от Электротехнического одномандатного округа. Ранее его представлял глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко. Полномочия депутата досрочно прекращены.

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Айрат Назипов