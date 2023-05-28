На довыборах в Госсовет Татарстана проголосовало 8,2 тысячи избирателей
На довыборах в Госсовет Татарстана к 18 часам проголосовало 8 215 избирателей. Об сообщают в ЦИК республики.
В Электротехническом округе №20 Набережных Челнов явка избирателей составила 15,34%.
На дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Азнакаевском, Сармановском, Черемшанском и Чистопольском районах и на довыборах депутата Городского Совета Челнов процент явки достиг 23,55.
Сегодня утром в Набережных Челнах открылись участки для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного совета Татарстана шестого созыва по Электротехническому одномандатному избирательному округу №20 и депутата Городского совета четвертого созыва по одномандатному избирательному округу «Гренада» №14.
Всего в этом округе — 57 тысяч избирателей. Специально для выборов развернуты 24 участковые избирательные комиссии.
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