На довыборах в Госсовет Татарстана проголосовало 8,2 тысячи избирателей

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

На довыборах в Госсовет Татарстана к 18 часам проголосовало 8 215 избирателей. Об сообщают в ЦИК республики.

В Электротехническом округе №20 Набережных Челнов явка избирателей составила 15,34%.

На дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Азнакаевском, Сармановском, Черемшанском и Чистопольском районах и на довыборах депутата Городского Совета Челнов процент явки достиг 23,55.

Сегодня утром в Набережных Челнах открылись участки для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного совета Татарстана шестого созыва по Электротехническому одномандатному избирательному округу №20 и депутата Городского совета четвертого созыва по одномандатному избирательному округу «Гренада» №14.

Всего в этом округе — 57 тысяч избирателей. Специально для выборов развернуты 24 участковые избирательные комиссии.

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Елизавета Пуншева