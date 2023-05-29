Татарстан будет закупать лекарства и медизделия у единственного поставщика

Татарстан определит порядок закупок лекарств и медицинских изделий для нужд республики, следует из проекта постановления Кабмина. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Контракты будут заключаться с единственным поставщиком — государственным унитарным предприятием «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Проект также устанавливает случаи и порядок осуществления закупок специализированных продуктов лечебного питания, средств для дезинфекции, расходных материалов, услуг по хранению и доставке соответствующих товаров, ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

По оценке доцента МГИМО Николая Топорнина, в России летом текущего года могут увеличиться цены на импортные лекарства. Это связано с возможным скачком доллара. Он подразумевает под собой отложенный рост цен на товары из-за рубежа.

В 2022 году группа депутатов Госдумы России выступила с инициативой закупать препараты без аналогов вне конкурса и пересматривать условия контрактов в случае, если лекарство оказалось неэффективным. Подробнее об инициативе рассказывал член думского комитета по бюджету и налогам рассказывает в авторской колонке для «Реального времени».



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Маргарита Головатенко