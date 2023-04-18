В России летом могут подорожать импортные продукты и лекарства

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России летом текущего года могут увеличиться цены на импортные продукты лекарства. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на доцента МГИМО Николая Топорнина.

По его словам, это связано с возможным скачком доллара. Он подразумевает под собой отложенный рост цен на товары из-за рубежа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Топорнин отметил, что все закупки производятся раз в 3 месяца. Из-за этого пока запланированы поставки продукции по курсу доллара, который был 2—3 месяца назад.

В марте в России годовая инфляция замедлилась до 3,51%. В феврале она составила 10,99%. Потребительские цены повысились на 0,37%. Недельная инфляция с 4 по 10 апреля замедлилась до 0,11% с 0,13% неделей ранее.

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Елизавета Пуншева