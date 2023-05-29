В Казани приостановили движение трамваев из-за ДТП на пересечении Ямашева — Мусина
На пересечении ул. Ямашева и Мусина в Казани произошло ДТП, из-за чего временно приостановили движение трамвайных маршрутов №5, 6, 7, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
На месте работают аварийные службы. Ориентировочное время простоя составит 60 минут.
UPD. Движение трамваев восстановили в 10.17.
26 мая в районе речного порта Казани сошел с рельсов вагон трамвайного маршрута №2. Причиной послужил износ рельса на кривой, пути построены в 1978 году.
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