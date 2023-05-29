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В Казани приостановили движение трамваев из-за ДТП на пересечении Ямашева — Мусина

09:28, 29.05.2023
В Казани приостановили движение трамваев из-за ДТП на пересечении Ямашева — Мусина
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На пересечении ул. Ямашева и Мусина в Казани произошло ДТП, из-за чего временно приостановили движение трамвайных маршрутов №5, 6, 7, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

На месте работают аварийные службы. Ориентировочное время простоя составит 60 минут.

UPD. Движение трамваев восстановили в 10.17.

26 мая в районе речного порта Казани сошел с рельсов вагон трамвайного маршрута №2. Причиной послужил износ рельса на кривой, пути построены в 1978 году.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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