Новости происшествий

09:24 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани в районе речного порта сошел с рельсов трамвай №2

08:48, 26.05.2023
В Казани в районе речного порта сошел с рельсов трамвай №2
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в районе речного порта сошел с рельсов вагон трамвайного маршрута №2, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

— Причиной послужил износ рельса на кривой, пути построены в 1978 году, — отметили там.

На месте происшествия уже работают аварийные службы. Ориентировочное время простоя трамвайных маршрутов №1 и 5 — один час.

В МУП «Метроэлектротранс» также отметили, что позже будет произведена полная замена изношенного участка трамвайных путей.

UPD: движение трамвайных маршрутов восстановлено в 8.51.

Внести изменения в маршрутную сеть общественного транспорта Казани планируют до конца 2023 года, сообщили в Комитете по транспорту города. Информация по конкретным маршрутам будет известна, когда проект отберут и согласуют.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
ПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также