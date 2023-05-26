В Казани в районе речного порта сошел с рельсов трамвай №2
В Казани в районе речного порта сошел с рельсов вагон трамвайного маршрута №2, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
— Причиной послужил износ рельса на кривой, пути построены в 1978 году, — отметили там.
На месте происшествия уже работают аварийные службы. Ориентировочное время простоя трамвайных маршрутов №1 и 5 — один час.
В МУП «Метроэлектротранс» также отметили, что позже будет произведена полная замена изношенного участка трамвайных путей.
UPD: движение трамвайных маршрутов восстановлено в 8.51.
Внести изменения в маршрутную сеть общественного транспорта Казани планируют до конца 2023 года, сообщили в Комитете по транспорту города. Информация по конкретным маршрутам будет известна, когда проект отберут и согласуют.
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