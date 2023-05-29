Сегодня в Казани переменная облачность и до +22 градусов

В понедельник, 29 мая, местами в Казани прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +20 до +22 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +20 до +25°С., а на востоке — до +29°С.

В целом по республике прогнозируется местами кратковременный дождь, гроза, локально град.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани ожидается юго-восточный, южный ветер порывами до 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—28 м/с.

В этом году весенние месяцы оказались аномально теплыми. Отклонение от нормы достигало 3 градусов. Об этом «Реальному времени» сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

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Илина Хакимова