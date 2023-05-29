Трети российских предпринимателей не хватает времени на любовь и здоровье

Трети российских бизнесменов не хватает времени на любовь, здоровье и хобби. С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru», выяснив, какие плюсы и минусы скрываются за образом жизни предпринимателей.

Большинство опрошенных заявили, что стремятся заниматься не только бизнесом, но также семьей и работой, саморазвитием и здоровьем, при этом оставляя время на хобби.

Однако все эти потребности закрыты на 100% лишь у 15% опрошенных.

Так, 30% респондентов отметили, что у них не закрыты несколько сфер: хобби, здоровье, любовь. У 19% опрошенных есть сильный перекос в сторону карьеры и самообразования, 17% заявили, что им некогда заниматься духовным развитием и здоровьем, а 16% хотели бы чаще проводить время дома с семьей. Еще по 12% опрошенных отметили, что финансы и карьера занимают первое место в их жизни, а увлечения и культурное развитие приходится откладывать.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отвечая на вопрос про критерии успеха, предприниматели могли выбрать сразу несколько вариантов. Только по 5% из них назвали показателем успешности богатство и власть, а также популярность.

По мнению 12% респондентов, успешным можно назвать того, кто постоянно растет по карьерной лестнице, а для 17% показателем является популярность в бизнес-сообществе.

При этом большинство опрошенных — 70% — считают важным критерием успеха заработок на любимом деле, в идеале — на хобби.

Чуть меньше респондентов — 65% — видят успех в финансовой независимости, а для 58% важные показатели — крепкое здоровье, семья и любовь. Еще 40% респондентов называют успешными тех, кто работает на себя и управляет собственным бизнесом, 38% считают, что успех измеряется возможностью часто отдыхать и путешествовать, а 24% оценивают успешность по оборотам компании.

Фото: pexels.com

Как полагает 39% предпринимателей, формула успеха состоит в том, чтобы хорошо делать то, что любишь.

Однако 24% опрошенных считают, что важно соблюдать баланс: находить время на работу, семью, отдых и спорт. Один из респондентов высказал мнение, что формула успеха основана на интеллектуальной производительности.

Говоря о личных качествах, которые помогают предпринимателям добиться успеха, 78% респондентов выделили целеустремленность и ответственность, 49% — умение сосредоточиться, 47% — трудолюбие, 27% — выносливость, а еще 22% ценят умение экономить.

Только 20% опрошенных высказали мнение, что предпринимателю следует быть наглым и честным — как с самим с собой, так и с клиентами.

С начала 2022 года богатейшие бизнесмены из России, входящие в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), в общей сложности потеряли $83,4 миллиарда. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени». На сегодняшний день в рейтинг включены 25 россиян с состоянием в $299,63 миллиарда. Всего в него входят 500 богатейших людей мира.



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Илина Хакимова