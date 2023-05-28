Эрдоган назвал второй тур президентских выборов в Турции праздником демократии

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней, такие данные ЦИК передает госагентство Anadolu.

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Кемаль Кылычдароглу отстает от Эрдогана с 47,79%. По информации агентства, остаются необработанными порядка 600 тыс. голосов.

По всей стране было установлено свыше 191 тыс. избирательных урн. Число избирателей превысило 60 млн. человек.

— Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность своему народу за то, что он подарил нам праздник демократии между двумя праздниками [имеется в виду победа Эрдогана на выборах и годовщина взятия турками Константинополя, ныне Стамбул, 29 мая — прим. ред.]. Я хотел бы поблагодарить всех моих граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего себя и своих детей, — сказал Эрдоган, выйдя к своим сторонникам в Стамбуле, передает его слова "РИА Новости".

По данным ЦИК, Кылычдароглу лидирует в Анкаре, Измире и Стамбуле. В Анкаре после обработки 97,69% бюллетеней Кылычдароглу набирает 50,48% голосов, а Эрдоган — 49,52%. В Стамбуле после обработки 97,66% бюллетеней Кылычдароглу набирает 51,40% голосов, Эрдоган — 48,60%. В Анталье после обработки 99,59% бюллетеней Кылычдароглу также лидирует с 57,22% голосов, а Эрдоган отстает с 42,78%.

Несмотря на то, что Эрдоган проигрывает в крупнейших турецких городах, в большинстве других турецких регионов он опережает своего соперника.

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Илина Хакимова