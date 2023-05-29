Аналитики рассказали о зависимости между возрастом россиян и их активностью в соцсетях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мужчины после 40 лет начинают менее активно пользоваться соцсетями для получения информации. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики коммуникационного агентства «Идеи&Решения».

— Часть представителей мужского пола продолжает пользоваться социальными сетями и в пенсионном возрасте. Но удивляет разница между активностью мужчин и женщин. Готовность воспринимать информацию о новых товарах и услугах в наиболее популярных соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram к 60 годам падает. Причем у мужчин — вдвое, а у женщин — менее чем на треть, — отметил управляющий партнер агентства Сергей Пархоменко.

В исследовании аналитики подчеркивают, что мужчины меньше всего интересуются продуктами питания: после «пика» внимания в возрасте 30—39 лет (72,5% интересуются продуктами в социальных сетях) оно начинает снижаться до 32,1% в возрасте 60—65 лет. Интерес среди женщин остается на уровне 62,5% в более старшем возрасте, после пика в 80% в 40—49 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается строительных материалов и технологий, внимание мужчин к социальным сетям оценивается как среднее: интерес возрастает с 60% до 62,1% в возрасте 20 лет, а затем падает до 39,3% в возрасте 60+. Для женщин картина иная: есть два «пика» — в возрасте 30—39 лет (67,7%) и 50+ (64,4%). Однако в возрасте 65 лет процент никогда не падает ниже 51,5%.

Напомним, каждый двадцатый работодатель в Казани хотя бы однажды увольнял сотрудников за публикации в интернете. Интернет-активность сотрудников, которая включает в себя посты, фотографии и видео, интересует работодателей в 21% компаний.



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Елизавета Пуншева