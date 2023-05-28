В Турции закончилось голосование во втором туре президентских выборов

В Турции в 17:00 по местному времени (совпадает с мск) завершилось голосование во втором туре президентских выборов. Начался процесс подсчета голосов

По всей стране установили более 191 тысячи урн для голосования. Участие в выборах приняли свыше 60 миллионов человек.

— Выборы завершились, прошли спокойно. Не зафиксировано неблагоприятных ситуаций, — сообщил журналистам председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.

Первый тур выборов в Турции прошел 14 мая, для победы в нем нужно было набрать больше 50% голосов. По итогам первого тура Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Лидер правой партии «Коалиция отца» Синан Оган набрал 5,17%, позже он призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана во втором туре.



Сегодня утром в Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. Работают они с 8.00 до 17.00 по местному времени (совпадает с мск), подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков.

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Елизавета Пуншева