В Турции стартовал второй тур президентских выборов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня утром в Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. Работают они с 8.00 до 17.00 по местному времени (совпадает с мск), подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков.

В выборах принимают участие действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Всего по стране установили свыше 191 тысячи избирательных урн, а число избирателей превышает 60 миллионов человек.

Отметим, что до 21.00 сегодняшнего дня будет действовать запрет на вещание об итогах выборов, однако ЦИК Турции может снять запрет раньше установленного времени, передает "РИА Новости".

Накануне Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе во втором туре президентских выборов.

Фото: commons.wikimedia.org/Kadı-Yükleyenin kendi çalışması, CC BY-SA 4.0

Первый тур выборов в Турции прошел 14 мая, для победы в нем нужно было набрать больше 50% голосов. По итогам первого тура Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Лидер правой партии «Коалиция отца» Синан Оган набрал 5,17%, позже он призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана во втором туре.

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Илин Хакимова