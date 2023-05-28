Самому старшему участнику Казанского марафона — 85 лет

Фото: realnoevremya.ru/Людмила Губаева

В Казанском марафоне — 2023 принимают участие 11 566 человек из 80 регионов России, а также из 16 стран: Китая, Эстонии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Индонезии, Иордании, Беларуси, Арабских Эмиратов, Румынии, Сальвадора, Турции, Чехии и других.

В этом году самая популярная дистанция на марафоне — 10 км.

На втором месте по массовости — 21,1 км, на третьем — 3 км. Меньше всего людей (1 700 человек) зарегистрировались на дистанцию 42 км.

Самым старшим из участников марафона стал 85-летний Мухарьям Ямбулатов из Пермского края. Он бежит 10 км.

Участие в полумарафоне принимает хоккеист уфимского клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин. Среди других марафонцев можно было встретить и профессиональных спортсменов, и чиновников.



Напомним, на Казанский марафон в этом году зарегистрировались участники из 456 российских городов, в том числе из Московской области, Удмуртии, Башкортостана, Пермского края, Ленинградской области, Камчатского края, Карелии, Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Людмила Губаева, Илина Хакимова