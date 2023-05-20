Казанский «Рубин» обыграл «Балтику» и вернулся в РПЛ спустя сезон после вылета

В 21.30 мск состоялся матч между «Балтикой» (Калининград) и «Рубином» (Казань) в рамках МЕЛБЕТ-Первая Лига 32 тура. Казанцы одержали уверенную победу со счетом 0:1 и вернулись в Российскую премьер-лигу спустя год после вылета.



Счет открыл полузащитник казанского «Рубина» Марат Апшацев красивым ударом из-за пределов штрафной зоны на 45+2 минуте матча. На 49-й минуте матча был назначен пенальти в ворота «Балтики», но Олег Иванов ударил мимо ворот. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу казанского клуба.

Прошлый матч ФК «Рубин» выиграл у «Акрона» со счетом 3:2. Следующую игру казанцы проведут дома 27 мая против «Махачкалы».

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Роман Мельник