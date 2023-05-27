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Андрей Кондратьев сообщил о готовности избирательных участков в Татарстане к проведению выборов

19:16, 27.05.2023
Андрей Кондратьев сообщил о готовности избирательных участков в Татарстане к проведению выборов
Фото: ЦИК Татарстана

Избирательные участки в Татарстане к проведению дополнительных выборов готовы. К такому выводу после поездки в Набережные Челны пришел председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

— Вся избирательная система готова к проведению голосования. Избирательные участки обеспечены всем необходимым: кабинками для голосования, урнами, технологическим оборудованием. В Татарстане выборы пройдут в соответствии с требованиями законодательства, открыто и легитимно, — рассказал Кондратьев.

Фото: ЦИК Татарстана

Напомним, 28 мая в Набережных Челнах жители будут голосовать за нового депутата от Электротехнического одномандатного округа. Ранее его представлял глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко. Полномочия депутата досрочно прекращены.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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