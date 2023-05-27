На Всероссийском сельском Сабантуе в Астраханской области выступили 350 артистов из Татарстана

Порядка 350 артистов из Татарстана приняли участие во XIII Всероссийском сельском Сабантуе, который стартовал сегодня в Астраханской области. Об этом «Реальному времени» рассказала главный режиссер Сабантуя и народная артистка Татарстана Чулпан Закирова.

— Зрители отмечали, что в этот раз им понравилось содержание, как единого мини-спектакля. Здесь было больше театрализованных момент и игровых. Участвовали 6 заслуженных и народных артистов республики Татарстана в прологе. Были традиционные частушки между парнями и девушками, — рассказала она нам.

По ее словам, концепция этого Сабантуя готовилась четыре месяца. Месяц ушел на разработку всех танцевальных композиций. На репетицию понадобилось несколько дней.

Фото: astrobl.ru

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Пермского края Дмитрий Махонин дали старт XIII Всероссийскому сельскому Сабантую. Он состоялся в селе Три протока Приволжского района Астраханской области.

На XIII Всероссийский сельский Сабантуй в Астраханскую область приехали гости из 30 регионов России: от Москвы до Красноярска. Гости праздника могли посетить «Этнодеревню», где были представлены культура и традиции разных народов, а также национальные угощения. Также здесь прошли конные скачки, верблюжьи бега, спортивные состязания и народные игры.

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Айрат Назипов