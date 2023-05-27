На Всероссийском сельском Сабантуе в Астраханской области выступили 350 артистов из Татарстана
Порядка 350 артистов из Татарстана приняли участие во XIII Всероссийском сельском Сабантуе, который стартовал сегодня в Астраханской области. Об этом «Реальному времени» рассказала главный режиссер Сабантуя и народная артистка Татарстана Чулпан Закирова.
— Зрители отмечали, что в этот раз им понравилось содержание, как единого мини-спектакля. Здесь было больше театрализованных момент и игровых. Участвовали 6 заслуженных и народных артистов республики Татарстана в прологе. Были традиционные частушки между парнями и девушками, — рассказала она нам.
По ее словам, концепция этого Сабантуя готовилась четыре месяца. Месяц ушел на разработку всех танцевальных композиций. На репетицию понадобилось несколько дней.
Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Пермского края Дмитрий Махонин дали старт XIII Всероссийскому сельскому Сабантую. Он состоялся в селе Три протока Приволжского района Астраханской области.
На XIII Всероссийский сельский Сабантуй в Астраханскую область приехали гости из 30 регионов России: от Москвы до Красноярска. Гости праздника могли посетить «Этнодеревню», где были представлены культура и традиции разных народов, а также национальные угощения. Также здесь прошли конные скачки, верблюжьи бега, спортивные состязания и народные игры.
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