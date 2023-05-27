Программа благоустройства общественных пространств в Татарстане выполнена на 12%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжаются работы по программе благоустройства — они ведутся в 68 общественных пространствах. Их выполнение на сегодняшний день оценивается в 12%, сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

Он напомнил, что в Татарстане продолжается голосование по выбору объектов, планируемых к благоустройству в следующем году. Оно завершится 31 мая.

Пока во Всероссийском онлайн-голосовании приняли участие лишь 356 тысяч татарстанцев. Это меньше десятой части населения республики — 8,9%.

Власти Казани предупреждали, что город могут исключить из программы развития общественных пространств на 2024 год из-за низкой активности жителей. Так, в прошлом году свой голос отдали меньше 10% горожан.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— К сожалению, как показал прошлый год, в голосовании приняли участие только 62 тысячи казанцев, а это всего лишь 6% от горожан, который могут отдать свой голос за то или иное пространство. Хочется обратить особое внимание, что, если в этом году количество проголосовавших казанцев не увеличится, показатели федерального проекта достигнуты не будут и Казань рискует быть исключенной из программы развития общественных пространств на 2024 год, — сказал Игорь Куляжев.



Проголосовать, напомним, можно в приложении «Госуслуги РТ», на портале uslugi.tatar.ru и на сайте gorodsreda.tatar.ru. Итоги подведут в июне.



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Татьяна Демина