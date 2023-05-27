Меньше десятой части населения Татарстана проголосовало за выбор объектов для благоустройства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В голосовании для выбора парков и других общественных пространств, которые благоустроят в 2024 году, на данный момент приняли участие больше 356 тысяч жителей Татарстана. Такую статистику озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Таким образом, участие в голосовании приняло меньше десятой части населения Татарстана — 8,9%. В республике, напомним, проживает, 4 млн человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Марат Айзатуллин обратил внимание, что до окончания Всероссийского онлайн-голосования осталось всего несколько дней.

Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в Татарстане продлится до 31 мая. Проголосовать можно в приложении «Госуслуги РТ», на портале uslugi.tatar.ru и на сайте gorodsreda.tatar.ru. Итоги подведут в июне.

Еще в середине апреля руководитель исполкома столицы Татарстана по вопросам благоустройства Игорь Куляжев предупреждал, что Казань могут исключить из программы развития общественных пространств на 2024 год. Он связал это с низкой активностью казанцев в этом вопросе.

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Айрат Назипов