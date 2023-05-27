Татарстанцев предупредили о грозе, граде и сильном ветре 28 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды — сильный ветер, гроза и град. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу, ночью и днем в воскресенье, 28 мая, в Татарстане порывы ветра могут достигать 15—20 м/с. Днем локально они могут усиливаться до 23 м/с.

Гроза завтра возможна местами. Град прогнозируется днем 28 мая в отдельных районах Татарстана.

Напомним, гроза, град и сильный ветер в республике ожидаются и сегодня, 27 мая. Прогнозируются порывы 15—20 м/с, а локально — 23 м/с.



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Татьяна Демина