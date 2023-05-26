Татарстанцев предупредили о грозе и граде 27 мая
В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды — гроза, град и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Гроза в Татарстане ожидается завтра ночью и днем. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, а локально — 23 м/с. Град возможен днем в отдельных районах республики.
Гроза и сильный ветер в Татарстане ожидается и сегодня, 26 мая. Температура воздуха может достигать +33 градусов.
В начале следующей недели в Татарстане прогнозируют грозовые дожди. Температурный фон спадет. Днем ожидается максимум +26 градусов.
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