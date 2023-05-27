Строительство 47 фельдшерско-акушерских пунктов в Татарстане завершено более чем наполовину

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане продолжается строительство 47 фельдшерско-акушерских пунктов в 42 районах республики. Они готовы на 54%, рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Кроме того, сейчас в республике строят 4 поликлиники. На сегодняшний день работы выполнены на 46%.

В сфере образования продолжается строительство 11 школ (строительно-монтажные работы подрядчиками выполнены на 58%) и двух детских садов. Готовность «переходящего» дошкольного образовательного учреждения оценивается в 74%. На строительстве второго сада работы выполнены на 23%.

Фото: tatarstan.ru (архив)

Месяц назад Айзатуллин сообщал о завершении ремонта в семи фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) в Апастовском районе и в одном — в Мамадышском районе республики. Министр говорил о реализации трех программ на 3,7 млрд рублей.



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Айрат Назипов