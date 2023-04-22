На этой неделе в Татарстане завершили ремонт в восьми фельдшерско-акушерских пунктах

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе завершили ремонт в семи фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в Апастовском районе и в одном — в Мамадышском районе республики. Об этом на традиционном совещании в Доме правительства доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Он отметил, что в сфере «Здравоохранении» реализуются три программы (149 объектов на 3 703 млн рублей). В них включены 118 объектов первичного звена в 30 муниципалитетах. По заключенным контрактам работы ведутся на 116 объектах. Выполнение на сегодня составляет 30%.

Также Марат Айзатуллин рассказал, что на этой неделе закончены работы по ремонту спортзала в Тюлячинском районе.

Фото: tatarstan.ru (архив)

На 67% выполнена программа по ремонту девяти зданий лесничеств. На текущей неделе завершен один объект в Альметьевском районе. Всего закончены работы на двух объектах в Азнакаевском и Альметьевском районах Татарстана.

На прошлой неделе Марат Айзатуллин рассказал, что годовой план по жилищному строительству в республике выполнен на 43%. Введено 1,3 млн квадратных метров. По его словам, по темпам строительства лидирует коммерческое жилье. Застройщики сдали 91 многоквартирный дом суммарной площадью 660 тысяч квадратных метров.

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Айрат Назипов