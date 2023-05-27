В ФСБ предупредили о риске провокаций на польской и прибалтийской границах
Погранслужба ФСБ отметила возрастание рисков провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы России. Об этом заявил глава ведомства генерал армии Владимир Кулишов.
— Наблюдается рост активности иностранных спецслужб на западном и северо-западном направлениях, возросли риски провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей, — сказал он ТАСС.
По его словам, обстановка на остальных участках государственной границы России остается динамичной. На ее развитие преимущественное влияние оказывает деятельность США и их союзников, подчеркнул Кулишов.
В начале этой недели украинские террористы зашли на территорию Белгородской области. В Минобороны России отчитались об уничтожении более 70 боевиков.
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