В ФСБ предупредили о риске провокаций на польской и прибалтийской границах

Погранслужба ФСБ отметила возрастание рисков провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы России. Об этом заявил глава ведомства генерал армии Владимир Кулишов.

— Наблюдается рост активности иностранных спецслужб на западном и северо-западном направлениях, возросли риски провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей, — сказал он ТАСС.

Фото: kremlin.ru (архив)

По его словам, обстановка на остальных участках государственной границы России остается динамичной. На ее развитие преимущественное влияние оказывает деятельность США и их союзников, подчеркнул Кулишов.

В начале этой недели украинские террористы зашли на территорию Белгородской области. В Минобороны России отчитались об уничтожении более 70 боевиков.

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Айрат Назипов