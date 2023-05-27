Раис Татарстана примет участие во Всероссийском сельском Сабантуе в Астраханской области

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Астраханскую область. Вместе с губернатором региона Игорем Бабушкиным он примет участие в XIII Всероссийском сельском Сабантуе, информирует его пресс-служба.

Астраханская область принимает Всероссийский сельский Сабантуй впервые. Ожидается приезд более тысячи гостей из 30 регионов страны. В 2017 году в Астрахани проходил Федеральный городской Сабантуй.

Ключевые площадки праздника расположены в селе Три протока Приволжского района. Культурно-этнографическая площадка занимает более 10 га. Один из крупнейших объектов — традиционное татарское подворье, построенное зодчими из Кукморского района республики.

Фото: astrobl.ru

Накануне в область прибыл заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. Он посетил главную площадку масштабного международного праздника и лично оценил готовность объектов.

XIII Всероссийский сельский Сабантуй стартовал вчера большим концертом солистов и творческих объединений республики. Сегодня гостей праздника ждут верблюжьи бега, джигитовка, всероссийские соревнования по борьбе корэш и многое другое.

Как выяснило «Реальное время», исполком Кукморского района республики выделил 12,5 млн рублей на строительство татарского подворья на Всероссийском сельском Сабантуе в Астраханской области. Подрядчику необходимо было построить дом, печь, колодец, павильон, сцену, мечеть, музей и мост. Все объекты должны иметь декоративное оформление в виде двухуровневого татарского орнамента.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов