Россиянам могут разрешить ввозить в страну автомобили без кнопки SOS до 1 февраля 2024 года

В России могут продлить упрощенный техрегламент в части оборудования кнопкой SOS автомобилей, которые ввозятся в страну для личного пользования. Об этом сообщает ТАСС.

— Упрощенный техрегламент может быть продлен частично: физлицам разрешат до 1 февраля 2024 года ввозить в Россию по одному автомобилю в год для личных нужд без установки кнопки SOS. Такое частичное продление постановления правительства может быть связано с необходимостью исключения искусственного ажиотажа на Дальнем Востоке, через который идет поток подержанных японских автомобилей, — сказал источник издания, который работает в одном из профильных ведомств.

Уточняется, что необоснованный рост цен на такие ввезенные автомобили зачастую прикрывается автоброкерами аргументом о дефиците кнопок SOS, хотя в действительности цены просто взвинчиваются в несколько раз.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Дефицита устройств нет, что подтверждает статистика оператора «Эра-Глонасс»: только за апрель к системе подключено почти 15 тыс. машин, ввезенных юрлицами и ИП по параллельному импорту, — добавил он.

В феврале Минпромторг России предложил запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям с 1 июня 2023 года. В ведомстве считают, что на всех ввозимых машинах должны быть установлены устройства вызова экстренных оперативных служб.

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Айрат Назипов