В Минпромторге России предложили запретить ввозить в страну автомобили по упрощенным требованиям

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Минпромторге России предложили запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям с 1 июня 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

— В частности, с 1 июня 2023 года на все ввозимые в Россию автомобили, в том числе на автомобили физических лиц, снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб, — прокомментировали в ведомстве.

Уточняется, что это позволяет в автоматическом режиме получать данные о местонахождении машины в случае аварии и через «ЭРА-ГЛОНАСС» передавать данные экстренным службам для оказания помощи.

Фото: pxhere.com

В министерстве предлагают продлить новые ужесточенные правила до 1 февраля 2024 года.

Напомним, иранские компании начали проходить сертификацию для поставок автомобилей в Россию. Компания Saipa намерена поставлять РФ сразу две марки своих автомобилей — Shahin и Quick. Помимо них зарегистрирован и Iran Khodro.

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Айрат Назипов