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Минобороны: корабль «Иван Хурс» прибыл в Севастополь

20:34, 26.05.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: корабль «Иван Хурс» прибыл в Севастополь
Фото: mil.ru

Разведывательный корабль «Иван Хурс» ВС России прибыл в Севастополь, сообщили в Минобороны.

— В пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению, — приводит сообщение ведомства RT.

24 мая экипаж корабля «Иван Хурс» ВМФ России успешно отбил атаку беспилотников в районе пролива Босфор в исключительной экономической зоне Турции. Катера противника уничтожили огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.

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Маргарита Головатенко
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