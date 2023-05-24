Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников корабля «Иван Хурс» в Босфоре

Экипаж корабля «Иван Хурс» ВМФ России успешно отбил атаку беспилотников в районе пролива Босфор в исключительной экономической зоне Турции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Представитель ведомства подчеркнул, что ВС России защищает подобные объекты после террористического акта 26 сентября 2022 года на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2».

— Сегодня в 5 часов 30 минут Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики, — сказал Конашенков.

Катера противника уничтожили огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. «Иван Хурс» продолжает выполнение поставленных задач.

Недавно Минобороны сообщило, что украинские войска пытались прорвать оборону российских подразделений в районе Артемовска. Штурмовые отряды на Соледаро-Артемовском направлении при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжили бои за овладение западными кварталами Артемовска.



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Маргарита Головатенко