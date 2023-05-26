Банк России опроверг сообщение об установке требований к первоначальному взносу по ипотеке

Банк России не устанавливает требования по размеру первоначального взноса по ипотечным кредитам, это делают сами банки, указали в пресс-службе регулятора.



ЦБ пояснил, что устанавливает макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для управления качеством кредитов и ограничения рискованных практик. С 1 декабря 2022 года были введены запретительные надбавки по ипотеке на строящееся жилье с первоначальным взносом менее 10%.

— С учетом того, что качество выдаваемых ипотек снижается и разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья увеличился, с 1 мая 2023 года установлены надбавки по остальным ипотечным кредитам, кроме тех, что выданы по госпрограммам не слишком закредитованным заемщикам (показатель их долговой нагрузки, или ПДН, не должен превышать 60%), — сообщили в ЦБ.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Банк России с 1 июня якобы повысит требование к первоначальному взносу по ипотеке до 20%.

В мае средняя сумма сделки с жильем, приобретаемым в ипотеку, достигла 6,7 млн рублей, сократившись с начала года почти на 6%. На фоне смещения интереса россиян в сторону вторичного жилья и завершения «околонулевых» программ стоимость недвижимости продолжит корректироваться.



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Маргарита Головатенко