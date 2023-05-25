Стоимость приобретенной в ипотеку недвижимости с начала 2023 года снизилась на 6%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мае средняя сумма сделки с жильем, приобретаемым в ипотеку, достигла 6,7 млн рублей, сократившись с начала года почти на 6%, сообщили «Реальному времени» в ВТБ. Там также отметили, что на фоне смещения интереса россиян в сторону вторичного жилья и завершения «околонулевых» программ стоимость недвижимости продолжит корректироваться.

Основной вклад в снижение средней стоимости сделки, по оценке банка, внес первичный рынок. Если в январе можно было приобрести объекты в новостройках в среднем за 8,6 млн рублей, то в мае — за 8 млн рублей (– 6,6% с начала года).

В сегменте вторичной недвижимости средняя сумма сделки увеличилась с 5,8 до 6,1 млн рублей. Это связано со смещением спроса клиентов в сторону готового жилья.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего за первые 4 месяца 2023-го порядка 63,3 тысячи клиентов получили в банке ипотеку объемом 321 млрд рублей.

Около трети в структуре продаж января — апреля заняли Москва и область (примерно 112 млрд рублей). На втором месте — Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 29 млрд рублей). В топ-5 регионов также вошли Краснодарский край (26,4 млрд), Татарстан (13,7 млрд) и Новосибирская область (10,4 миллиарда).

В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк считает полезным распространение адресной льготной ипотеки на вторичное жилье. Она напомнила, что регулятор занимает позицию, согласно которой широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но потом должны сворачиваться, после чего должен осуществляться переход к адресным программам.



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Илина Хакимова