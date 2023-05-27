Почти три четверти казанцев в школьные годы давали списывать одноклассникам
В Казани 71% опрошенных рассказал, что во время учебы в школе давал списывать одноклассникам. Не делали так меньше десятой части респондентов — 7%, следует из результатов исследования SuperJob.
Почти три четверти тех, кто в школьные годы делился домашним заданием, лица с высшим образованием — 74% респондентов. Чаще всего опытом помощи одноклассникам делились PR-менеджеры (92%), воспитатели (84%) и менеджеры по закупкам (73%).
Те, кто никогда не давал списывать детям из своего класса, чаще всего встречались среди молодого поколения казанцев в возрасте до 24 лет (11%). В профессиональном разрезе отказывавших в такой помощи одноклассникам больше всего среди программистов и экономистов (по 14%) и маркетологов — каждый десятый.
Почти каждый десятый казанец — 9% — сообщил, что у него одноклассники списать не просили. Чаще всего об этом рассказывали представили таких профессий, как водители (16%), дизайнеры (13%) и продавцы (10%).
На этой неделе в школах Татарстана и всей России прошли последние звонки. В Казани в 2023 году 11-й класс закончил 12 731 человек, девятый класс— 6 046.
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