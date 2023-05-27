Сегодня в Казани дождь, гроза и до +26 градусов

В субботу, 27 мая, в Казани ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Утром и днем в отдельных районах города возможна гроза, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +24 до +26 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется до +29 °С.

Синоптики также прогнозируют в Казани юго-восточный, южный ветер порывами до 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с, а утром и днем локально до 15—20 м/с.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В начале следующей недели в Татарстане прогнозируют грозовые дожди. Температурный фон спадет. Днем ожидается максимум +26 градусов.

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Татьяна Демина