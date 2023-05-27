Казанский аграрный университет приобретет белорусские комплектующие для комбайнов
Как выяснило «Реальное время», Казанский аграрный университет купит белорусский зерновой подборщик для комбайна за 800 тысяч рублей. Для реализации данного контракта вуз получил разрешение Минпромторга России, а также средства из федерального бюджета. Осуществить поставку планируется 1 июня текущего года.
Согласно разрешению ведомства, университету необходим подборщик для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур от белорусского ОАО «ГЗЛиН». Данное устройство необходимо для уборки и сбора урожая. В его характеристики входят следующие показатели:
- тип — фронтальный, с транспортером, автоматически копирующим рельеф поля;
- ширина захвата — 3,4 метра, транспортер ленточный, с пружинными зубьями, с двумя опорными колесами, шнек с убирающими пальцами;
- рабочая скорость движения — не более 8 км/ч;
- должен иметь комплект запасных инструментов и принадлежностей.
В январе «Реальное время» писало, что новая геополитическая реальность внесла коррективы и в процесс закупки сельскохозяйственной техники. Основной проблемой в обеспечении аграриев остаются логистические сбои. В связи с вводом санкций со стороны европейских стран появились трудности с поставками необходимых комплектующих, оборудования и самих сельхозмашин. Готовы ли фермеры республики перейти с импортной техники на отечественную — в нашем материале.
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