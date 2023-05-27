Казанский аграрный университет приобретет белорусские комплектующие для комбайнов

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

Как выяснило «Реальное время», Казанский аграрный университет купит белорусский зерновой подборщик для комбайна за 800 тысяч рублей. Для реализации данного контракта вуз получил разрешение Минпромторга России, а также средства из федерального бюджета. Осуществить поставку планируется 1 июня текущего года.

Согласно разрешению ведомства, университету необходим подборщик для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур от белорусского ОАО «ГЗЛиН». Данное устройство необходимо для уборки и сбора урожая. В его характеристики входят следующие показатели:

тип — фронтальный, с транспортером, автоматически копирующим рельеф поля;

ширина захвата — 3,4 метра, транспортер ленточный, с пружинными зубьями, с двумя опорными колесами, шнек с убирающими пальцами;

рабочая скорость движения — не более 8 км/ч;

должен иметь комплект запасных инструментов и принадлежностей.

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

В январе «Реальное время» писало, что новая геополитическая реальность внесла коррективы и в процесс закупки сельскохозяйственной техники. Основной проблемой в обеспечении аграриев остаются логистические сбои. В связи с вводом санкций со стороны европейских стран появились трудности с поставками необходимых комплектующих, оборудования и самих сельхозмашин. Готовы ли фермеры республики перейти с импортной техники на отечественную — в нашем материале.

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Максим Кокунин