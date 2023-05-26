Президент Грузии хочет ввести правовые ограничения против россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правительство своей страны за возобновление прямых авиарейсов с Россией. Она хочет ввести правовые ограничения против россиян.

— Государственность означает, что страна управляется правилами и законами. Это подход государства, который должен распространяться на всех. Поэтому непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование, — передает ее слова «РИА Новости».

Зурабишвили признается, что перестала понимать внешнюю политику Грузии. Она считает, что страна изолируется от «европейской перспективы».

Фото: commons.wikimedia.org

— Непонятно и обидно, когда мы сегодня подсчитываем, сколько миллионов принесет нам «подарок» полетов. Неужели наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов? — возмутилась она.

На прошлой неделе обе страны решили возобновить прямое авиасообщение. С 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз, на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Рейсы будут выполнять только те авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции.



На этом фоне президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за начавшихся полетов компании в Россию. В свою очередь, грузинский национальный авиаперевозчик заявил, что не будет пускать Зурабишвили на борт своих самолетов.

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Айрат Назипов