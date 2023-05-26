В Татарстане заболеваемость ГЛПС выросла в три раза

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 107 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) — в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Такие данные озвучила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

— Мы пока превышаем аналогичный период прошлого года в три раза. В прошлом году на данное число, за такой же аналогичный период было только 35 случаев, — сказала она.

Напомним, за первый квартал 2023 года в Татарстане выявили 91 случай заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Показатель также был больше, чем за аналогичный период прошлого года, в три раза.



Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Любовь Авдонина обращала внимание, что против ГЛПС вакцины нет — «инфекция неуправляемая». Основной профилактикой является соблюдение правил личной гигиены и обработки по снижению численности грызунов.



Носители вируса — грызуны. Соответственно, чем их больше, тем выше вероятность контакта с ними, а следовательно, и заражения. На обработку территорий от них в Татарстане решили выделить дополнительные 8 млн рублей.



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Татьяна Демина