«Инфекция неуправляемая»: в Татарстане выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. За первый квартал 2023 года выявили 91 случай заражения — в три раза больше, чем за январь — март прошлого года, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— Против ГЛПС вакцины нет. И это, конечно, тоже сказывается на показателях заболеваемости. Инфекция неуправляемая. Основной профилактикой остается соблюдение правил личной гигиены и обработки по снижению численности грызунов, — заявил она.

Почти 60% татарстанцев заболели в бытовых условиях, не соблюдая правила личной гигиены. Еще 26 человек заразились при посещении леса.

— Наша республика занимает по заболеваемости третье место среди всех регионов Приволжского федерального округа после республик Башкортостан и Удмуртия. То есть вы видите, что у нас высокий-высокий уровень заболеваемости среди всего населения. Регистрируется ГЛПС круглый год, но наибольшее число весной, летом и осенью, — напомнила Любовь Авдонина.

В Татарстане выделяют районы высокого, среднего и минимально риска заболеваемости ГЛПС. В республике высокий уровень потенциальной эпидемической опасности не только ГЛПС, но клещевым энцефалитом и боррелиозом, лептоспирозом, псевдотуберкулезом, туляремией и иерсиниозом.

Любовь Авдонина уже предупреждала, что в 2023 году в Татарстане ожидается рост заболеваемости ГЛПС. Носители вируса — грызуны. Соответственно, чем их больше, тем выше вероятность контакта с ними, а следовательно, и заражения.

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Татьяна Демина