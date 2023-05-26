В Казани планы по созданию парка аттракционов рядом с ТЦ «Парк Хаус» остаются прежними

Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова (архив)

В мэрии Казани рассказали о судьбе парка «Кырлай», который должен расположиться в Ново-Савиновском районе рядом с парком Победы. Так, у представителей исполкома спросили, будут ли строить парк аттракционов в преддверии открытия парка «Тулпар».

— Насколько знаем, планы по созданию парка на территории рядом с парком Победы остаются прежними, — отписались в мэрии.

Об открытии парка «Тулпар» 1 июня в Казани сообщило РБК «Татарстан». Он расположится на территории казанского ипподрома. В нем планируют расположить не менее 25 аттракционов под открытым небом. Вход на аттракционы разрешат детям от 3 лет и взрослым.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Парк «Кырлай» разобрали в апреле прошлого года. На его месте заложили камень в основание Соборной мечети.



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Айрат Назипов